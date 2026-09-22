"Небачена могутність США": у медіа припустили, про що Трамп говоритиме на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявить про невидану могність США і повагу до країни у світі. Це щорічне звернення відбувається на тлі стрімкого падіння його рейтингів та затяжного військового конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, американський лідер має намір хвалитися поширенням миру у світі та вирішенням криз, від яких ухилялися його попередники.

На чому зосередиться Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН?

Джерела зазначають, що очільник Білого дому спиратиметься на власну оцінку міжнародного авторитету Вашингтона.

"Нашу країну знову поважають. Нас поважають як ніколи раніше. Я приходжу на зустрічі, і всі встають", – заявляв Трамп раніше цього місяця.

Проте більшість іноземних партнерів не поділяють оптимізму Білого дому. Традиційні союзники США, зокрема Канада та країни Європи, змушені об'єднуватися для захисту власних інтересів через непередбачуваність американської зовнішньої політики.

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Зневіру у стабільності американського протекторату висловило керівництво кількох країн. "Америка змінилася. Ми не можемо контролювати бурю, що насувається з Вашингтона", – заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Світогляд американського президента передбачає повну свободу дій на міжнародній арені. Щодо питань зовнішньої політики він прямо заявляв про можливість робити все, що заманеться, орієнтуючись лише на власні матеріальні вигоди та застосування сили.

Виклики для американської могутності

Журналісти зазначають, що реальний стан справ демонструє вразливість американського впливу. Воєнна кампанія проти Ірану триває вже восьмий місяць, попри початкові обіцянки завершити її за кілька тижнів, а виснаження запасів ракет-перехоплювачів підриває заяви про абсолютну домінацію.

Також переконання очільника Білого дому у власній популярності суперечить соціологічним даним. Опитування громадської думки показують рекордне зниження рівня схвалення діяльності Трампа як всередині країни, так і серед міжнародної спільноти.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося раніше на нашому сайті, США також стикаються з наслідками торговельних протистоянь із Китаєм та загостренням глобальної економічної нестабільності через зростання цін на енергоносії.

При цьому провідні медіа США влаштували бойкот очільнику Білого дому. Сталося це після того, як Трамп обмежив низці ЗМІ доступ через, за його словами, "поширення фейків". Тепер американського президента якщо й транслюють на телебаченні, то без звуку.