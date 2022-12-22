Виступ Зеленського у Конгресі після візиту в Бахмут – дуже потужний меседж, – політолог

Володимир Зеленський 21 грудня побував з візитом у США. Промови президента допомогли донести до американців ситуацію в Україні.

Про це 24 каналу розповів проректор Українського католицького університету, політолог Дмитро Шеренговський. Зокрема, під час візиту до США Володимир Зеленський виступив перед Конгресом.

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Шеренговський нагадав, що під час виступу Зеленський заявив, що Україна стримує Владіміра Путіна так, як колись вільний світ стримував Гітлера. Також у промові президент посилався на знамениту промову прем'єра Великої Британії Вінстона Черчилля. Представники Конгресу понад 20 разів підіймалися й оплесками переривали виступ Зеленського.

Дмитро Шеренговський Проректор УКУ, політолог Президент озвучив дуже важливі речі, зрозумілі конгресменам та конгресвумен, а також американському суспільству. Він робив відсилання до Другої світової війни та тієї самої тиранії, яка зараз втілена у Росії. Зеленський наголосив, що ми мусимо її перемогти, як колись перемогли нацистський режим.

Політолог додав, що саме ці слова були одними з найважливіших та викликали захват аудиторії.

Потужні меседжі після візиту Зеленського у Бахмут

Також, за словами політолога, важливу роль зіграло те, що президент України вирушив до США одразу після поїздки на фронт.

Виступ Зеленського після візиту до Бахмута, а також прапор України, підписаний українськими бійцями, та медаль від військових для Байдена – це дуже потужні меседжі. Ці маленькі знаки насправді дуже сильно об'єднують,

– наголосив Шеренговський.

Він додав, що промова Зеленського була дуже гарно складена. Особливо важливо те, що президент України розповідав про ситуацію у Бахмуті. Адже саме до цього міста зараз прикута увага.

"Також Зеленський чітко сказав, що США не просто надають допомогу Україні, а роблять інвестицію у боротьбу зі злом, як це було й у часи Другої світової війни. Тоді також вважалося, що США роблять великий внесок у побудову демократії", – зазначив політолог.

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