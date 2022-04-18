Висувають вимоги підприємцям: на Запоріжжі росіяни намагаються змусити місцевих платити їм
У російських загарбників на економічному фронті все дуже погано – грошей вони не мають. Саме тому намагаються впровадити побори з місцевих підприємців.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Зокрема в Бердянську окупанти вивісили оголошення, що ті, хто займається торгівлею у місті – обов'язково повинні пройти "реєстрацію" всіх суб'єктів підприємницької діяльності.
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Хочуть підтвердження
За словами журналіста, загарбники вимагають не тільки паспорт, а й дозволи та реєстраційні документи, які підприємцям видавала українська влада. Після цього окупанти реєструватимуть їх знову й забиратимуть 20% "податку".
Тим, хто не зареєструється до 30 квітня – працювати не дадуть,
– зауважив журналіст.
Як зазначив кореспондент, такі ж самі заходи російські загарбники проводять в окупованому Токмаку. Там схожі умови, але рашисти хочуть забирати собі не 20%, а 30% від доходу підприємців.
Де брати товар
Водночас росіяни пропонують підприємцям привозити товар для продажу з окупованого Криму. І вже з їхнього продажу платити загарбникам данину у вигляді 20% або 30%.
Чи люди підуть на ці умови наразі невідомо. Великої інтенсивності реєстрації не спостерігаємо,
– додав журналіст.
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