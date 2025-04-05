Захищала свою дитину до останнього: у Кривому Розі на дитмайданчику Росія вбила Віту Головко
- Внаслідок російської атаки в Кривому Розі загинула 50-річна Віта Головко, яка перебувала на дитячому майданчику зі своїм сином.
- Її восьмирічний син Матвій знаходиться у реанімації, за його життя борються лікарі, а у нього залишилася сестра Анастасія.
Внаслідок цинічної російської атаки по Кривому Рогу загинула 50-річна Віта Головко. В момент удару вона разом із восьмирічним сином перебувала на дитячому майданчику.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "НА ЧАСІ: Кривий Ріг".
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Що відомо про загиблу
Росія завдала смертельного удару по Кривому Рогу вдень 4 квітня. Внаслідок ворожої атаки загинуло багато дітей.
Однією з жертв цинічної російської атаки стала 50-річна Віта Головко. Вона загинула на дитячому майданчику.
Віта Головко загинула внаслідок російської атаки / Фото "НА ЧАСІ: Кривий Ріг"
Наразі її восьмирічний син Матвій перебуває у реанімації, за його життя борються лікарі. Відомо, що у хлопчика залишилися сестра Анастасія.
Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких – 9 дітей. Також відомо, що 61 особа отримала поранення, найменшому постраждалому всього лише 3 місяці.