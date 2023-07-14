Віталій Аверін – головний сержант 47 ОМБр "Маґура": що відомо про того, хто змінив Маркуса
У вівторок, 11 липня, головний сержант у 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус вирішив за власним бажанням покинути свою посаду. Його рапорт прийняли і через два дні цю посаду обійняв Віталій "Авер" Аверін.
Раніше захисник у цій же бригаді був головним сержантом одного із підрозділів. Що відомо про головного сержанта 47-ї бригади, розповідає 24 Канал.
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Взяв до рук зброю у перші дні війни
До вторгнення країни-окупантки Віталій Аверін, як він сам розповідав, працював столичним дизайнером та цікавився нічними клубами. Однак одразу ж після початку війни, ще у 2014 році, став до лав українського війська добровольцем та долучився як стрілець до лав батальйону "Донбас", після чого тривалий час служив у штурмовій роті.
Він згадував, що взяти до рук зброю та стати на захист держави його змусили події Революції Гідності.
Я бачив, що відбувалося на Майдані. Я думав туди поїхати, але не знав, чим там користь принести. І коли я бачив, що там гарні люди в гарному одязі бруківку подають, носять на Майдан продукти... Коли в останній день це закінчилося Інститутською, я подумав – я нічого не зробив, хоча країна об'єдналася,
– розповів захисник.
Після подій на Майдані йому на очі трапилося оголошення, де зазначалося, що Нацгвардія набирає людей в добровольчий батальйон "Донбас" для війни з агресором на Сході. Віталій "Авер" Аверін одразу відгукнувся на це оголошення, і менш ніж за місяць навчань на полігоні, у червні 2014-го, вже брав штурмом Слов'янськ.
Зокрема, у перший же рік служби штурмував міста Артемівськ, Лисичанськ, Попасну. Загалом під час військової служби він брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. На його рахунку – безліч наступальних операцій та звільнення українських населених пунктів від окупантів.
Також під час бойових дій захисник України не раз потрапляв до лікарні, однак звідти він втікав на війну. Зокрема, після серйозного поранення у Широкіному він лікувався місяць та повинен був провести у медзакладі ще немало часу. Однак натомість написав відмову від лікування та з комбатом вирушив на Схід. Те ж саме повторилося після поранення у Зайцевому.
"Я ще не виконав свій обов'язок"
З 2014 року Віталій Аверін воював за контрактом, після завершення якого на якийсь час повернувся зі Сходу. Однак навіть після п'яти років війни, у 2019-му, боєць ЗСУ не вважав, що виконав обов'язок перед Україною, адже території держави все ще перебували під окупацією Росії.
У нас в країні ще війна йде, а люди відслужили свій контракт або мобілізацію, приходять і кричать – "я дембель, я виконав свій обов'язок". Насправді навіть я провоював майже п'ять років, але не виконав свій обов'язок – Україна ще не перемогла в цій війні,
– говорив він.
Віталій Аверін – головний сержант 47 ОМБр "Маґура"
За захист України нагороджений орденом
У лютому 2015 року Віталія Аверіна нагородили орденом "За мужність" III ступеня за вірність військовій присязі, особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Однак згодом, у 2018-му, в інтерв'ю 24 Каналу він розповів, що проти цих нагород
У "Донбасі" я писав відмову від будь-яких нагород. Для мене лише одна нагорода була значущою – "Народний герой". І та недержавна,
– сказав він.
Маркуса пішов з посади за власним бажанням: коротко
- Після написання рапорту командиру Валерій Маркус на своїй фейсбук-сторінці пояснив причини свого звільнення. Військовий повідомив, що не вважає доцільним перебування на цій посаді, однак й своїх людей він залишити не може. А тому хоче перейти на нижчу посаду, щоб "бути ближче до них на полі бою".
- Пояснюючи таке рішення, Маркус звинуватив осіб вищого офіцерського корпусу бригади.
- Відтак військовий захотів, щоб його перемістили з посади головного сержанта військової частини на нижчу посаду командира бойової машини – командира механізованого відділення.