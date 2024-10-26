Вважали один одного загиблими: у Рівному відбулась раптова зустріч двох побратимів-друзів

У Рівному несподівано зустрілися двоє військових-побратимів. Вони вважали одне одного загиблими.

Про це пише Суспільне. Рівне. Віталій Чорновол з Умані та Андрій Мазур з Кам'янського разом служили у 25 десантно-штурмовій бригаді.

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Як у Рівному зустрілися два побратими

Під час бою Андрій побачив, як Віталія засипало землею, і відтоді вважав, що побратим мертвий. А Віталій так само думав про нього.

40-річний Віталій та 50-річний Андрій не бачилися та нічого не чули одне про одного з квітня 2022 року, аж поки не опинилися в одному місті.

Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає. Але ми вчора зустрілися (...) Це не пояснити. Знати, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось – перед тобою. Вже стільки років пройшло. Обнялись, заплакали,

– розповів Віталій Чорновол.

Спочатку ветеран не впізнав свого побратима, але потім придивився і не міг повірити власним очам.

Чоловіки вже обмінялися номерами телефонів та планують навідуватися одне до одного в гості.