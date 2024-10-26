Вважали один одного загиблими: у Рівному відбулась раптова зустріч двох побратимів-друзів
Джерело:Суспільне. Рівне
У Рівному несподівано зустрілися двоє військових-побратимів. Вони вважали одне одного загиблими.
Про це пише Суспільне. Рівне. Віталій Чорновол з Умані та Андрій Мазур з Кам'янського разом служили у 25 десантно-штурмовій бригаді.
Дивіться також У ЗМІ ветеранів називають героями, а в реальності перехожі від них тікають
Як у Рівному зустрілися два побратими
Під час бою Андрій побачив, як Віталія засипало землею, і відтоді вважав, що побратим мертвий. А Віталій так само думав про нього.
40-річний Віталій та 50-річний Андрій не бачилися та нічого не чули одне про одного з квітня 2022 року, аж поки не опинилися в одному місті.
Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає. Але ми вчора зустрілися (...) Це не пояснити. Знати, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось – перед тобою. Вже стільки років пройшло. Обнялись, заплакали,
– розповів Віталій Чорновол.
Спочатку ветеран не впізнав свого побратима, але потім придивився і не міг повірити власним очам.
Чоловіки вже обмінялися номерами телефонів та планують навідуватися одне до одного в гості.