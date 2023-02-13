Засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега стане заступником Резнікова

Віталій Дейнега підтвердив своє призначення заступником міністра оборони у мережі. Перед цим Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони.

У понеділок, 13 лютого, міністр оборони Олексій Резніков анонсував чергові кадрові зміни в керівному апараті Міноборони.

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Хто стане новим заступником Резнікова

Волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, за даними ЗМІ, був одним із претендентів. Згодом він прокоментував це у своїх соцмережах.

Він зазначив, що "це дійсно правда".

Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації,

– написав Дейнега.

Він також розповів, що до нього надходило багато подібних пропозицій ще з 2014 року. Як він стверджує, пропонували посади і "рівнем вище". Тож він назвав дві причини, чому погодився стати міністром Резнікова:

зараз немає зобов'язань, які б його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація.

Репутаційні ризики

Громадський активіст повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на ТБ. Він наголосив, що "попереду багато роботи". Дейнега зауважив, що держслужба – це вже новий фах для нього. Тому він планує робити поспішних заяв, яких потім буде соромитись.

Я розумію, що зараз ставлю на кон роками зароблене ім'я і що люди, які нещодавно мене хвалили дуже скоро почнуть хейтити в коментарях і не тільки. Чомусь найбільше я очікую "привітань" саме з громадського та журналістських секторів, до яких сам поки що належу. Дуже хочу в цьому помилятися, але життя покаже,

– написав він.

"Ті сторінки, за які може прилетіти"

Дейнега вирішив вказали відразу хейтерам ті свої "сторінки, за які може прилетіти".

Сторінка номер 1. Мій колишній роботодавець на початку війни дуже просив себе публічно не називати. Але зараз це вже можна говорити. Причина проста – це велике оборонне підприємство де я був заступником керівника ІТ відділу. Там було розбудовано практично з нуля сучасну на свій час ІТ інфраструктуру і побудовано чи не найкращу команду в секторі, яка все робила сама і витисла з підприємства різноманітних кумів і друзів.

Коли я прийшов мені було ледь за 20. Це була перша робота за спеціальністю. І я бачив в ній можливість навчатися та розвиватися. Щоразу коли у мене дзвонив телефон і якась комерційна компанія пропонувала зустрітися в ресторані на каву, я завжди казав: "Я не беру відкати. Ви впевнені що нам варто зустрічатись?". Особливо недовірливим приходилося повторювати це при зустрічі. Всі закупки, які йшли через мене були чесними, а ціни ринковими або нижче. Це дозволило дуже швидко здобути репутацію серед постачальників і знайти…

Сторінка номер 2. Клієнти на стороні. Очевидно що чесно заробляти ринкову зарплатню на напівдержавному підприємстві було важко. До мого приходу зміна людей в ІТ відділі була швидшою за зміну сезонів. Фактично відділ був кузнею кадрів для комерційних структур, в які люди тікали отримавши мінімально достатні для цього компетенції. Зупинити це можна було лише забезпечивши людям можливість заробляти. Для цього було лише 2 шляхи: доплати в конвертах та заробіток на стороні, за умови що по основному місцю все працює справно. Не буду вам брехати, було те і те.

По мірі приросту фаховості команди стали зʼявлятися проекти в Україні і за її межами. Швидко зʼявилась зовнішня частина команди, яка працювала тільки на них, ніколи не ступала на територію заводу але управлялась мною. Частина людей працювала там і там, що дозволяло компенсувати малу зарплатню та її затримки по основному місцю. Але це не все. Бо ми жили в часи Януковича.

Сторінка номер 3. Кеш. Ви памʼятаєте ті часи? Коли податкова, поліція, та хто завгодно приходили до тебе як тільки ти починав заробляти. Єдиним способом цього уникнути поки ти ще малий був кеш. Тому ми бралися за підряди і проекти, розрахунок за який був у більшості готівковим. Я не виправдовуюсь, але так жила більшість людей. І таким був тогочасний суспільний договір. І ти, або працював на іноземних замовників, або жив за тогочасними "українськими правилами". Хоча перші компенсації за роботу в громадських організаціях теж дали друзі готівкою. Їх формально теж можна вважати ЗП в конверті.

Дейнега наголосив, що йому прикро за ці рішення. Він зазначив, що цим дописом він не хоче виправдовувати себе обставинами і чесно визнає свої вчинки. За словами активіста, без цього досвіду "ходіння по лезу", він би не наважився заснувати "Повернись живим".

Покарання за хабарі

Активіст відразу попередив, що будь-хто хто запропонує йому хабаря чи натякне на щось подібне – ризикує бути викритий і покараний, незалежно від його нинішнього статусу та репутації.

Він також зауважив, що може стати жертвою якоїсь дуже хитрої схеми через брак бюрократичного досвіду. Однак Дейнега публічно обіцяє зробити все, щоб цього уникнути і точно не бути її ініціатором чи бенефіціаром.

Також він поділився своїми планами, якщо стане заступником міністра оборони. Головні тези:

Буде карт-бланш від Міністра – дозвіл на рішення, які я вважатиму правильними у сфері своїх повноважень. Буде жорстке наведення пріоритетів і чистка від кадрів, для яких ІТ сектор МОУ міг стати сферою їх інтересів чи можливістю не піти в військкомат, або служити в армії тільки на папері, не приносячи реальної користі. Я не буду намагатись подобатись. Буду набирати проактивну команду і робити те що краще для ЗСУ. Повірте, це сподобається не всім. І частина тих хто може почати зі мною воювати зараз мають репутацію чесних і пухнастих.

Всі майбутні підлеглі можуть розраховувати від мене на чесність і прямоту, на яких я будую всі стосунки. Всі хто має інтереси, любить будувати інтриги, хоче зі мною "порішати", просто відбуває номер чи намагатиметься зі мною воювати будуть замінені по мірі знаходження кращих і підуть на ринок праці (якщо це цивільні) або шукатимуть кращого місця для військової служби.

Всі ж, для кого похід у владу є актом служіння та можливістю найбільш ефективно допомогти країні та чиї компетенції будуть потрібні, можуть не хвилюватися.

Що відомо про Віталія Дейнегу

Віталій Дейнега – волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим".

2020 року спільно з Міністерством закордонних справ України зібрав кошти серед українських дипломатів для допомоги військовим у боротьбі з COVID-19.

Активіст був ведучим 24 Каналу. Він вів свій відеоблог "Хроніки неоголошеної війни"(огляди подій у зоні АТО).

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