"Хочу зробити цукерочку": Кім прокоментував чутки про переведення до Києва

У мережі активно ширяться чутки, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім може перевестися до Києва. Проте він відкинув чутки й заявив, що до перемоги не збирається покидати рідну область.

Про це Кім заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Разом з тим, він ще не вирішив, чи збиратиметься потім змінювати посаду, повідомляє 24 Канал.

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Як реагує Кім на чутки

Голова Миколаївської ОВА наголосив, що не хоче залишати регіон. Кім заявив, що має дуже багато планів на Миколаївщину й хоче "зробити цукерочку" з неї. Він наголосив, що планував вивести область на новий рівень від першого дня призначення.

Насправді не хочу нікуди їхати – це перше. Друге – я для себе не вирішив. Рішення є точно, що працюю до перемоги, потім будемо дивитися. Я не можу сказати, що я хочу. Я знаю, що стала команда сильною, ми більше вміємо і розуміємо, можемо, але рішення це не ухвалене. Воно, думаю, теж буде важке,

– зізнався Кім.

Він також розповів, що Миколаївщина має плани відбудови, тому голова ОВА має залишатися на місці. Кім уточнив, що має дуже потужну команду, проте й вона не зможе досягти потрібного рівня без лідера.

"Кім може очолити КМВА"

Видання "Цензор.НЕТ" 22 червня, посилаючись на власні джерела, заявило, що Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію. Ба більше, він нібито навіть на це погодився. Проте у Миколаївській ОВА заявили, що не можуть коментувати цю інформацію.

У мережі припускали, що наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов. Під публікацією у місцевих ЗМІ очільник спростував таку інформацію й заявив, що "таких планів не було". Також у коментарі виданню LB Кім прокоментував чутки про його можливе призначення.

"Перший раз про це чую", – сказав глава Миколаївської ОВА.

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від ОП все ж буде така пропозиція, Кім додав: "Я не готовий це обговорювати".