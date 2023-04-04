Бортовий номер збитого ворожого літака: Кім поділився знімками незвичайного подарунка
Джерело:Віталій Кім
Віталій Кім отримав подарунок від українських захисників. Голові Миколаївської ОДА вручили бортовий номер збитого російського літака Су-25.
Очільник Миколаївщини поділився фотознімками подарунку у своєму телеграм-каналі. Також він висміяв російський авіапром.
Зверніть увагу Зазвичай так відбувається в Росії, – Кім натякнув, хто ліквідував Татарського
Що відомо про подарунок Віталію Кіму
Увечері 3 квітня Кім опублікував допис у мережі, подякувавши за нещодавній подарунок. Глава Миколаївської ОВА отримав бортовий номер російського літака Су-25, який збила напередодні українська армія. На подарунку був вигравіюваний надпис із теплими словами для Кіма.
Подарунок Віталія Кіма від українських бійців / фото Віталія Кіма
Найкращому в Україні губернатору Миколаївської області Віталію Кіму! Разом до перемоги!
– зазначено на бортовому номері.
Не втрачаючи можливості, очільник Миколаївської ОДА вирішив пожартувати над російською армією та їхнім виробництвом літаків.
"Еволюція російського авіапрому", – написав він.
З особистого життя Віталія Кіма
- З початком повномасштабного вторгнення голова Миколаївської ОВА став одним із символів опору українців. Віталій Кім активно почав вести свій канал у телеграмі, де розповідав про ситуацію на Півдні України. Досить швидко він став улюбленцем у соцмережах, тому зараз українці все частіше намагаються слідкувати за його життям.
- Напочатку березня ВІталій Кім у своєму каналі опублікував пост, де написав, що отримав травму ноги. Через це він мусив скасувати робочі поїздки на 2 – 3 тижні.