"Що там з ракетами, русня": Віталій Кім потролив терористів, які заважають йому дивитись футбол

Голова Миколаївської ОВА не може дочекатися чергових матчів чемпіонату світу. Віталій висміяв російських фашистів, які знову бездумно гатять ракетами по українській інфраструктурі.

5 грудня на Україну почалась нова масована атака росіян. Терористи випускають ракета по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої країни заради вбивства якомога більшої кількості українців.

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Один з найпопулярніших напрямків для атак росіян є Миколаївська область. Вже підтверджено роботу ППО на цьому напрямку, вже збито щонайменше три ракети.

Втім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім як завжди залишається на позитиві. У своєму телеграм-каналі посадовець потроллив фашистів, відя яких нічого крім обстрілів не варто очікувати.

Що там з ракетами, русня? У нас за графіком футбол о 17:00 дивитись,

– написав Віталій.

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Відзначимо, що на сьогодні заплановані два поєдинки 1/8 фіналу ЧС-2022. О 17 годині зійдуться між собою Японія та Австралія. тоді як о 21:00 зіграє Бразилія з Південною Кореєю.

. Віталій Кім народився у Миколаєві, але має корейське коріння та трохи володіє корейською мовою. Серед хоббі Віталія – баскетбол та тхеквондо, а його батько був у молодіжній збірній СРСР з баскетболу.