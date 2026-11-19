Міністр у справах ветеранів Віталій Кім 19 листопада відреагував на критику після своїх резонансних заяв про виклики для військових. Він підкреслив, що 80% ветеранів занепокоєні ризиком залежностей.

Як повідомив урядовець у своєму зверненні, у мережі йому дорікали, що очільник Мінветеранів взагалі не повинен порушувати подібні теми публічно, однак сам міністр не погоджується з такою позицією.

Відповідь Кіма на критику в мережі

А я хочу запитати: якщо проблема існує, про неї краще мовчати? Робити вигляд, що все добре? А потім, коли вона стане реальністю, розводити руками? Я так працювати не збираюся,

– заявив Віталій Кім.

За словами міністра, озвучені факти базуються на дослідженнях і постійних консультаціях із самими ветеранами. Окрім остраху щодо розвитку залежностей, майже половина респондентів, як зазначає Кім, зізналася, що побоюється втягнення у незаконні схеми.

Вдумайтеся в ці цифри. Це не мої вигадки чи прогнози. Це те, чого бояться та про що говорять самі ветерани. І я вважаю, що ми зобов'язані їх чути та сприймати правду такою, яка вона є. Якою б незручною вона не була,

– підкреслив урядовець.

Кім зауважив, що говорити лише про успіхи значно простіше та політично вигідніше, проте справжня готовність вимагає реалістичної оцінки ризиків з боку влади, ветеранів та суспільства.

Очільник Мінветеранів додав, що його відомство наразі зосереджується на реабілітації воїнів, їхньому працевлаштуванні та підтримці родин. "Але одне міністерство всього не вирішить. Тут потрібна спільна робота всіх нас – і держави, і ветеранів", – вважає Віталій Кім.

У мене одна мета – щоб на питання, чи ми готові до завершення війни, я міг би сказати – ми готові!

– підсумував міністр.

Нагадаємо, 16 листопада Віталій Кім в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив про неминучий ризик зростання злочинності та соціального напруження після повернення військових із фронту. Також, мовляв, більшість військових не будуть здатні самостійно подолати психологічні труднощі, а фахових спеціалістів у країні недостатньо.

Напередодні у Верховній Раді ініціювали постанову про відставку Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів.