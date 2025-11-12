Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

Що відомо про цей захід?

Кличко розповів, що інвестиційний форум міста Києва організували мерії двох столиць.

Форум відбувається під гаслом "Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє" і зібрав інвесторів, представників влади європейських міст, бізнесу та міжнародних партнерів, щоб обговорити спільні рішення й визначити проєкти з повоєнного відновлення Києва та зміцнення європейської стійкості,

– розповів Віталій Кличко.

Також мер Києва та мер Берліна підписали Меморандум щодо сприяння інноваціям та підприємництву між КМДА та Сенатом Берліна. Кличко поділився деталями.

Він передбачає втілення технологічних проєктів, які, зокрема, допомагатимуть інтеграції київських компаній в інноваційні структури ЄС. Обговорюємо на форумі співпрацю та допомогу Києву та Україні також із мерами Брюсселя, Вільнюса, Вроцлава та Познані,

– зазначив мер Києва.

Кличко також розповів про домовленості з Берліном про відкриття прямого залізничного сполучення. За його словами, вони підписали Меморандум про спільні зусилля задля його відновлення між Києвом та Берліном. Мер Києва наголосив, що це сприятиме економічним звʼязкам між столицями, логістиці, й комфорту пересування громадян.

Раніше повідомляли, що 9 Інвестиційний форум Києва відкривається у Берліні 12 листопада. На території Німеччини цей захід відбувається вперше. У 2024 році загальний пакет інвестицій, залучених на цьому заході для посилення стійкості та швидшої відбудови Києва, становив приблизно 1,1 мільярда євро.