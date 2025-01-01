Віталій Кличко у новорічну ніч відвідав захисників на передовій: привіз дрони бійцям 8 бригад

Віталій Кличко вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади.

Про це мер Києва повідомив у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Віталій Кличко передав прикордонникам партію квадрокоптерів DJI Mavic від киян

Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників,

– повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр – по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр – по 50 Mavic 3Т. Крім того, батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА "Matrice" та акумулятори до них, 3 ОШБр – 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр – 240 нічних та денних "Мавіків" і 2 бомбери "Пегас", а тактичній групі "Ворон" НГУ – 10 Mavic і 2 системи РЕБ.

Віталій Кличко у новорічну ніч відвідав героїв на передовій: дивіться відео

"Підтримуємо наших захисників, які героїчно б'ються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому", – поділився Віталій Кличко.



Кличко привітав героїв / Київська міська рада

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів. На ці гроші для захисників придбали 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та спорядження.