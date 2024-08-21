"Покровськ сьогодні – найгарячіший напрямок фронту": Кличко передав воїнам дрони та систему РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко передав 72 ОМБр на Покровський напрямок партію дронів та систему РЕБ, які були придбані за позабюджетні кошти.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. До слова, наприкінці липня Віталій Кличко відвідав захисників Донбасу та Харківщини. Передав загалом майже 500 дронів різних видів та системи РЕБ, які були придбані за кошти громади Києва та як благодійна допомога.

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Мер Києва передав 72 бригаді партію дронів та систему РЕБ

"Передав сьогодні бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка б'ється на Покровському напрямку, вкрай необхідне обладнання. На фронт вирушили 100 FPV-дронів 10-дюймових та система РЕБ. Передали ми їх захисникам у якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти)", – повідомив Віталій Кличко.



Дрони – розхідний матеріал на фронті / Фото Віталія Кличка

Він також зазначив, що Покровськ сьогодні – найгарячіший напрямок фронту.

Бійці тримаються під постійними шаленими атаками ворога. І потребують допомоги. Шукаємо будь-які можливості, щоб підтримувати їх та допомагати,

– наголосив Віталій Кличко.