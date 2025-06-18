Кличко відвідав постраждалих від масованої атаки Росії і розповів про умови їхнього лікування

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у лікарні киян, які постраждали внаслідок російської атаки на столицю 17 червня, та підтримав їх.

Мер також розповів про умови лікування поранених, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Громада Києва передала 2400 безпілотників та 5 вантажівок двом бригадам, – Кличко

Відвідав киян, постраждалих під час нічної атаки 17 червня. Частину поранених госпіталізували в 3 нових відділення (нейрохірургії, політравми та реанімації) міської лікарні №12. Ці відділення відкрили 16 червня після завершення капремонту 7 поверху медзакладу. Операції робили одночасно на 5 операційних столах. Частина пацієнтів були і з травмами, і з отруєнням продуктами горіння. З постраждалими працювали також психологи,

– розповів Віталій Кличко.

Деталі від мера

Мер поспілкувався з постраждалими, підтримав їх та розповів, як отримати матеріальну допомогу від міста. Він зазначив, що лікуванням люди задоволені.

Кличко зустрівся з постраждалими від терористичної атаки Росії / Фото з телеграма Віталія Кличка

Також Кличко розповів про оновлений медичний заклад, який перетворився на повноцінний центр травми на правому березі міста.

"Через формування ефективної мережі медзакладів КНП «Київська міська клінічна лікарня №12» отримала новий статус і стала закладом, який об'єднав фахівців, досвід і ресурси 3 столичних медустанов. Медики застосовують сучасне обладнання (КТ, МРТ) і працюють в оновленому та функціональному середовищі. Палати у нових відділеннях — комфортабельні, з клімат-контролем, із санвузлами та душовими кімнатами, адаптованими для потреб пацієнтів з інвалідністю, – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що у трьох нових відділеннях надають ургентну і планову допомогу пацієнтам з політравмою, черепно-мозковими, хребтово-спино-мозковими травмами та складними нейрохірургічними патологіями, зокрема, отриманими внаслідок бойових дій.

Як відомо, у ніч на 17 червня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого були пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури на 12 локаціях у 6 районах міста. Наразі відомо про 134 постраждалих і 27 загиблих внаслідок цієї атаки. Розбір завалів продовжується.

Раніше Кличко повідомляв, що місто знайшло можливість виділити додаткові кошти на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання. Відповідні зміни внесли до бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку міста на минулому засіданні Київради.