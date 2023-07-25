Віталій Кличко повідомив, що витрати на потреби військових збільшать до 5 мільярдів гривень

На засіданні Київради було вирішено збільшити фінансування Сил оборони. Кличко також виступив з ініціативою на законодавчому рівні розширити можливість громадам допомагати захисникам.

Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 мільярдів гривень. Про це повідомив під час сесії Київської міської ради мер Києва Віталій Кличко.

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На сьогоднішньому засіданні Київради збільшимо фінансування столицею Сил оборони до 5 мільярдів гривень. Нагадаю, минулого року ми з вами виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. Ми продовжуємо виділяти кошти, а також залучати допомогу від іноземних партнерів. Київрада реагує на всі звернення наших підрозділів,

– повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що, за законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Громади мають право фінансувати лише потреби військових підрозділів, зареєстрованих на їхній території, або тих, що входять до Сил оборони того чи іншого міста.

Зміна до законодавства

Мер Києва виступив з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб розширити можливості громад щодо допомоги військовим.

Парламент має законодавчо врегулювати питання фінансування містами потреб військових. Щоб ми могли виділяти кошти підрозділам, що зареєстровані не тільки в нашій громаді. А також ми повинні розуміти реальні потреби, що саме треба закупити, а не загалом дрони. Які саме, кому, в якій кількості? До того ж нашим захисникам потрібно ще багато чого, починаючи із засобів антидронового захисту»,

– наголосив Кличко.

Він також запропонував механізм, щоб зробити роботу із допомоги армії системною та ефективною. Варто заснувати Координаційну раду міських та селищних голів з Генштабом та Міністерством оборони, які знають потреби армії для того, щоб це була системна робота. Її потрібно створити на платформі Асоціації міст України, яка об’єднує громади, щоб створена нещодавно Громадська рада могла здійснювати громадський контроль за процесом. Це потрібно для того, щоб перебіг роботи був відкритим і зрозумілим суспільству.

Варто зазначити, що 21 липня Віталій Кличко ініціював позачергову сесію Київради, під час якої було вирішено подовжити фінансування Сил оборони з міського бюджету, а також максимально підтримати виробників дронів.