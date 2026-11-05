Київ збільшує допомогу війську ще на мільярд гривень, – Кличко
Віталій Кличко повідомив, що Київ виділяє ще один мільярд гривень на підтримку Сил безпеки та оборони України. Це збільшить допомогу від міста захисникам упродовж 2026 року до 6 мільярдів гривень.
Відповідну заяву мер української столиці зробив на початку пленарного засідання Київради 5 листопада. Він нагадав, що під час минулого – також виділили ще 1,5 мільярда гривень на потреби військових підрозділів.
Сьогодні Київрада за програмою "Захисник Києва" має передбачити ще 1 мільярд гривень на підтримку Сил безпеки та оборони України,
– заявив Кличко.
Деталі про підтримку військових від Києва
Українська столиця системно допомагає українським героям. Кличко розповів, що з урахуванням цієї суми загалом упродовж року Київ виділив вже 6 мільярдів гривень на підтримку захисників. Раніше мер Києва повідомив, що від початку року Київ відправив різним бригадам:
- понад 62 000 БпЛА різних типів;
- системи РЕБ;
- наземні роботизовані комплекси, а також інше необхідне обладнання.