Служив вірою та правдою: на Донеччині у боях загинув військовий з Вінниччини

На фронті загинув український військовий Віталій Нечай. Захисник родом із Вінниччини.

Віталій Нечай загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі міста Часів Яр, що на Донеччині. Йому було лише 39 років.

Важливо Був справжнім сонцем: у боях за Україну віддав життя воїн "Ворон" із Чернігівщини

Що відомо про загиблого воїна

Віталія Нечая мобілізували у лютому 2023 року. Він служив механіком-водієм 57-ї бригади 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти.

До повномасштабної війни чоловік був робітником на нижньоскладських роботах Бершадського лісопункту філії "Гайсинське лісове господарство".

Безжалісна війна забрала не тільки його життя, а й мрії, і майбутнє... Забрала сина в люблячих батьків, у дітей – дбайливого батька, у суспільства – відважного захисника... Віталій Олександрович служив вірою та правдою за нашу Україну, за незалежність, за спокій сердець і за майбутнє кожного українця,

– написали в Ободівській громаді.



Віталій Нечай загинув на фронті / фото ДП "Ліси України"

Болючі втрати України