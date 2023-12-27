Портнов, ймовірно, курував окупацію Криму, – гучне розслідування ЗМІ про трагічні події

Андрій Портнов – одіозний ексзаступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича – ймовірно, був куратором окупації Криму.

Про це мовиться у розслідуванні "Плівки Портнова. Як віджимали Крим?", яке опублікували у грудні 2023 року. У ньому наведені дані записів, зроблених у квітні – травні 2014 року.

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Дані про записи

На записах чоловік з голосом, схожим на голос Портнова, спілкується з:

Сергієм Коровченком – ексначальником головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму;

Левом Миримським – ексдепутатом Верховної Ради України.

Запис 5 квітня 2014 року

Чоловік з голосом Портнова говорить із Миримський. Вони домовляються про зустріч у готелі "Україна в Москві". На той час Портнов вже втік з України у Росію.

Запис 6 квітня

Чоловік з голосом Портнова говорить з Коровченком. Останній підтверджує, що виконав вказівки Портнова. Чоловік з голосом Портнова розповідає, що у нього – все "потихеньку".

Якою була мета поїздки

Коли Миримський повертається до Києва, він постійно спілкується з Коровченком. У планах – спільна поїздка на територію тимчасово окупованого Криму. Це відбувається з подання "партнера". Ним, вочевидь, і є Портнов.

Коровченко згодом став фігурантом кримінального провадження. Слідчі перевіряли його причетність до підготовки Криму до тимчасової окупації.

Аудіо, зроблені у наступні дні, підтверджують це. Коровченко та Миримський обговорюють програш у суді. Мовиться про якусь гіпотетичну справу. Обох цікавить, суд якої країни – України чи Росії – розглядатиме майбутню касацію. Співрозмовники доходять до висновку, що на рішення варто якось вплинути. Зробити це може міфічний "А.В" – вочевидь, "Андрій Володимирович Портнов".

Розслідування "Плівки Портнова. Як віджимали Крим?": дивіться відео

Коровченко і Миримський напряму говорили про окупацію Криму

Також у межах розслідування отримали доступ до запису, на якому Коровченко та Миримський вже напряму обговорюють долю майже 200 підприємств в окупованому Криму.

Вже у 2014 році Миримський і Коровченко планують зустрітися з Анатолієм Кучереною – довіреною особою Владіміра Путіна. До слова, він також був адвокатом Володимира Цемаха – фігуранта справи про збиття рейсу MH-17 у 2014 році.

Під час розмови вони обговорюють "Таврію". Мовиться про так звану стратегію розвитку Криму.

Окрім того, в іншій телефонній розмові Коровченко запитує у Миримського чітко, чи нададуть вони офісні приміщення російським юристам в межах їхньої роботи по Криму. Чітка відповідь – так.