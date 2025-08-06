Військового Віталія Шумея, який у 2022 році зазнав важкого поранення голови, перевели з реанімації після успішної операції на трахеї. Захисник вже самостійно дихає, говорить, жартує та готується до подальшого етапу лікування – операції на ногах у Німеччині.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Львів. Військовий Віталій Шумей, який у 2022 році зазнав важкого поранення під час служби, перебуває в хірургічному відділенні львівської лікарні святого Пантелеймона.

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Як зараз почувається Віталій Шумей?

Напередодні йому провели операцію на трахеї, після якої його стан покращився – захисника вже перевели з реанімації до палати.

Як розповів батько військового Сергій Шумей, сину стало зле 1 серпня – утруднилось дихання, і довелось викликати "швидку". Причиною ускладнень стала довготривала трахеостомія. Медики провели операцію, під час якої видалили чотири кільця трахеї. Вже наступного дня Віталія перевели з реанімації.

Зараз, я хоч і не спеціаліст у цьому, але хочу сказати, що він по-іншому і дихає, і голос у нього змінився, став такий грубий, такий як був до поранення. І зараз він уже посміхається, жартує,

– поділився батько.

Хірург лікарні Юрій Король пояснив, що у Віталія розвинувся рубцевий стеноз трахеї – ускладнення, яке буває після тривалого використання трахеостомічної трубки. Операція пройшла успішно, дихання відновилось, стан військового задовільний.

У лікарні Віталій проведе ще близько десяти днів. Потім повернеться до реабілітаційного центру в Модричах, де вже тривалий час проходить відновлення після поранення. Попереду ще одна важлива операція – цього разу на ногах, яку планують провести в Німеччині.

Пообіцяли ноги вирівняти, поставити, як було до поранення та потім повернемося назад у Модричі й будемо продовжувати реабілітацію,

– зазначив Сергій Шумей.

Нагадаємо, Віталій Шумей – командир зенітно-ракетного комплексу із Сумщини. Він зазнав мінно-вибухового поранення в серпні 2022 року. Тоді чоловік отримав перелом черепа, втратив можливість рухатися, говорити та самостійно їсти. Після лікування в Іспанії він продовжив реабілітацію на Львівщині.