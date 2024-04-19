"Усвідомлено складає слова": важкопоранений військовий Віталій Шумей заговорив

Українського військовослужбовця Віталія Шумея після важкого поранення голови постійно доглядає батько. Тепер військовий зміг самостійно повноцінно заговорити.

Хороші новини повідомила волонтерка Ірина Тимофеєва у четвер, 18 квітня. За її словами, Віталій Шумей вже приблизно тиждень говорить та усвідомлено складає слова.

Читайте також Незламна Яна Степаненко повернулася до Львова та розповіла про участь у Бостонському марафоні

Не шепоче, а говорить

Вже практичного тиждень говорить. Усвідомленно складає слова. Не шепоче, а говорить. Вранці більше, а ввечері поки втомлююється. Його мізки працюють! Юххууу, плачу! Батько теж плаче. Просить передати всім уклін, хто підтримував родину Шумей і вірив в них!

– написала Тимофеєва.

Волонтерка додала, що вірила в силу духа батька Віталія – Сергія Федоровича. Жінка також вірить, що військовий невдовзі стане на ноги.

Історія Віталія Шумея