"Усвідомлено складає слова": важкопоранений військовий Віталій Шумей заговорив
Джерело:Ірина Тимофеєва
Українського військовослужбовця Віталія Шумея після важкого поранення голови постійно доглядає батько. Тепер військовий зміг самостійно повноцінно заговорити.
Хороші новини повідомила волонтерка Ірина Тимофеєва у четвер, 18 квітня. За її словами, Віталій Шумей вже приблизно тиждень говорить та усвідомлено складає слова.
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Не шепоче, а говорить
Вже практичного тиждень говорить. Усвідомленно складає слова. Не шепоче, а говорить. Вранці більше, а ввечері поки втомлююється. Його мізки працюють! Юххууу, плачу! Батько теж плаче. Просить передати всім уклін, хто підтримував родину Шумей і вірив в них!
– написала Тимофеєва.
Волонтерка додала, що вірила в силу духа батька Віталія – Сергія Федоровича. Жінка також вірить, що військовий невдовзі стане на ноги.
Історія Віталія Шумея
- Командир ЗРК Віталій Шумей у серпні 2022 року під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. У голову бійця влучив уламок артилерійського снаряда.
- Після цього він втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. Віталій вже переніс три операції на голові. Він, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові.
- У березнІ 2023 року він у супроводі батька, Сергія Шумея, поїхав реанімобілем до Іспанії – до університетського госпіталю Інституту Гуттманна у Барселоні. Це найбільший у Європі центр нейрореабілітації. До України вони повернулись в листопаді 2023 року.
- Раніше повідомлялось, що Віталій Шумей не отримує зарплату та не має статусу людини з інвалідністю. Батько військового зазначає, що до від’їзду в Іспанію Віталій отримував військову зарплату, бойові, премії, усі потрібні виплати, але після лікування виплати припинились.