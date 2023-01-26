На війні загинув ексдепутат Львівської міськради Віталій Свінціцький

На фронті загинув український боєць та колишній депутат міської ради Віталій Свінціцький. Він служив у легендарній 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, яка базується у Львові.

Віталій ще з 2014 році брав участь в Антитерористичній, а потім в Операції об'єднаних сил на Сході України. Був депутатом від фракції "Народний контроль".

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Що відомо про загибель ексдепутата

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький – депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року,

– повідомили у міській раді.

Там зазначили, що депутат боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росіян.

Громада міста висловила щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Віталія. Побратим Віталія Свінціцького написав, що обірвалось життя ще однієї хорошої людини, Людини з великої букви.

Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам'ятаємо, не забудемо!

– написав побратим Володимир Пітлик.



На війні загинув Віталій Свінціцький / Фото зі сторінки ексдепутата в фейсбуці

Що відомо про Віталія Свінціцького

Львів'янину Віталію Свінціцькому було 45 років. Він був депутатом Львівської міської ради 7-го скликання від "Народного контролю" протягом 2015 – 2020 років.

Депутатом обрався на 63-му мажоритарному окрузі, тобто від мікрорайону Рясне-2.

У 2006 – 2009 роках був членом партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

За даними ЗМІ, Віталій Свінціцький був приватним підприємцем. У 2013 – 2015 роках – менеджером з регіонального розвитку "Деко". Раніше – директором "Бетоншляхбуду", виконавчим директором ТОВ "ЛВ-Пірс" та технологом КПВП "Екскавація".



За неперевіреними даними з мережі, Віталій Свінціцький народився у сім'ї військового. У 2000 році закінчив санітарно-технологічний факультет Львівської академії ветеринарної медицини імені Степана Гжицького.

Редакціящиро співчуває рідним, побратимам та колегам ВіталіяСвінціцького.