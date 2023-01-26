На війні загинув ексдепутат Львівської міськради Віталій Свінціцький
Джерело:Львівська міська рада
На фронті загинув український боєць та колишній депутат міської ради Віталій Свінціцький. Він служив у легендарній 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, яка базується у Львові.
Віталій ще з 2014 році брав участь в Антитерористичній, а потім в Операції об'єднаних сил на Сході України. Був депутатом від фракції "Народний контроль".
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Що відомо про загибель ексдепутата
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький – депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року,
– повідомили у міській раді.
Там зазначили, що депутат боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росіян.
Громада міста висловила щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Віталія. Побратим Віталія Свінціцького написав, що обірвалось життя ще однієї хорошої людини, Людини з великої букви.
Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам'ятаємо, не забудемо!
– написав побратим Володимир Пітлик.
На війні загинув Віталій Свінціцький / Фото зі сторінки ексдепутата в фейсбуці
Що відомо про Віталія Свінціцького
- Львів'янину Віталію Свінціцькому було 45 років. Він був депутатом Львівської міської ради 7-го скликання від "Народного контролю" протягом 2015 – 2020 років.
- Депутатом обрався на 63-му мажоритарному окрузі, тобто від мікрорайону Рясне-2.
- У 2006 – 2009 роках був членом партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
- За даними ЗМІ, Віталій Свінціцький був приватним підприємцем. У 2013 – 2015 роках – менеджером з регіонального розвитку "Деко". Раніше – директором "Бетоншляхбуду", виконавчим директором ТОВ "ЛВ-Пірс" та технологом КПВП "Екскавація".
- За неперевіреними даними з мережі, Віталій Свінціцький народився у сім'ї військового. У 2000 році закінчив санітарно-технологічний факультет Львівської академії ветеринарної медицини імені Степана Гжицького.