З перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну: на війні загинув Віталій Цокур

Україна втратила ще однго захисника. На війні загинув Віталій Цокур, який працював юристом у Центрі протидії корупції.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

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Що відомо про загиблого захисника?

На фронті загинув колишній співробітник ЦПК Віталій Цокур. Він працював юристом, а також заснував ГО "Осяжний обрій" і займався реформою СБУ.

Дуже ціннісна людина і великий ідеаліст. Віталій вірив у реформу СБУ і мав бачення якою має бути спецслужба,

– написали у ЦПК.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Цокур приєднався до лав територіальної оборони, а у перші дні війни захищав країну на фронті.

Український військовий пройшов крізь найважчі бої та випробування у складі ССО, а згодом отримав відзнаки за ризики при виконанні бойових завдань.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Цокура. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Пішла з життя харківська волонтерка Тіна Пір. Вона була учасницею Громадської організації "П'ятихатки-БАМ". Волонтерка Тіна Пір боролася з онкологією. 31 травня вона вже перебувала у край важкому стані, але, на жаль, 4 червня її серце зупинилося.

Тіна Пір допомагала мешканцям прифронтових та прикордонних територій, а також займалася евакуацією мирного населення. Її знайомі зазначають, що волонтерка була дуже добра та турботлива.

На війні загинув воїн Ярослав Коваль, козак Гром. Він вважався безвісти зниклим понад 2 роки. Ярослава знали тисячі людей, які відвідували Національний заповідник "Хортиця". Там можна було побачити його майстерність володіння всіма видами козацької зброї.