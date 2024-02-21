Схопив нагороди сина й вибіг із зруйнованої квартири: історія батька героя Небесної Сотні

Віталій Зубенко – батько героя Небесної Сотні Владислава Зубенка, який загинув від кульового поранення на Майдані, змушений жити у недобудові. У 2022 році будинок чоловіка у Харкові зруйнував уламок ракети.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з Віталієм Зубенком. Він розповів про складнощі, з якими йому довелося зіштовхнутися під час будівництва нового будинку.

До теми 100 хвилин пам'яті. Зубенко Владислав

Історія Віталія Зубенка

Під час чергової ракетної атаки росіян по Харкову у 2022 році згорів будинок Віталія Зубенка. Рятуючи своє життя, він встиг забрати лише найважливіші речі.

Прилетів уламок ракети, внаслідок влучання в дах будинку зайнялась пожежа. Я встиг схопити нагороди сина і вискочив. Будинок згорів повністю,

– розповів чоловік.

Віталій деякий час жив у квартирі, яку йому дали небайдужі люди, але вирішив будувати власне житло. Декілька років тому чоловік звів невеличкий будинок-дачу, але й він постраждав від російського обстрілу – був зруйнований дах та пошкоджений другий поверх.

"Тут не так багато залишилося будувати. А для закінчення треба близько 200 тисяч гривень", – підрахував чоловік.

За словами кореспондентки, Віталій звертався до багатьох державних установ за допомогою, але, на жаль, підтримки не отримав. Тому просить небайдужих долучитися до збору. Повну історію та реквізити для допомоги можна знайти у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про героя Владислава Зубенка