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Богдан Яременко

Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?

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Потоп у Києві
Потоп у Києві / Главком

Хоча моя партійність ніби то зобов'язує бути нещадним критиком Кличка, я довго намагався гратися "в об'єктивність", стояв на позиції, що снігу, дощу інших життєвих і комунальних проблем може бути значно більше, ніж "пропускна спроможність" тих, хто повинен ці проблеми вирішувати.

Але якщо повалені бурею дерева не можуть бути прибраними впродовж доби в самому центрі Києва – біля Жовтневого палацу – а сама гірка після зливи виглядає значно гірше, ніж після Революції, коли під час дощу вода не стікає в каналізацію, а фонтанує звідти, як ми бачили біля т\ц "Гулівер", то обманювати себе стає неможливо.

Поза дрібними піар акціями нинішня міська адміністрація не вміє і не хоче займатися проблемами міста. І не любить його.

При чому логіка "багаті бізнесмени на виборних посадах не матимуть мотивів красти" не працює. Саме концентрація на освоєнні/розпилі бюджету і є єдиним пріоритетом, який не дає бачити і розуміти будь-які інші проблеми.

Віталій Кличко розчаровує.

Читайте також: У Києві замінять водовідвід на проблемних вулицях, – Кличко

Автор: Богдан Яременко
Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Публікації Негода в Україні Віталій Кличко
Джерело: Богдан Яременко
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