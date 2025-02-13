Шабунін заявив про тиск Офісу президента: його переводять служити на Харківщину
- Антикорупціонер Віталій Шабунін заявив про тиск з боку Офісу президента через його переведення на військову службу з Києва до Харківщини.
- Шабунін вважає, що це переведення пов'язане з його антикорупційною діяльністю, зокрема щодо корупції в оборонці та атомній схемі.
- Шабунін зазначив, що голова ДПСУ Дейнеко клопотав про його переведення, щоб позбавити можливості публічної діяльності.
Антикорупціонер Віталій Шабунін поскаржився на тиск з боку Офісу президента. Його переводять на військову службу з Києва до Харківщини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у фейсбук.
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Що Шабунін каже про переведення
Як зазначив Віталій Шабунін, його переводять на військову службу з столиці на Харківщину.
Цікаво, що бісить Зеленського більше – викриття корупції в оборонці чи атомній схемі (реактори та розбудова ХАЕС)? Єрмак, напевно, думав, що я побіжу домовлятися, щоб лишитися в Києві,
– пише він.
Шабунін зазначає, що було особисте клопотання голови ДПСУ Дейнеко щодо переведення з підрозділу під Міноборони в його підпорядкування – для того, щоб "лишити будь-якої можливості публічної діяльності" главу ЦПК.
Керівник ЦПК нагадав, що ЦПК багато писали про 23 мільярдів гривень, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗ і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar". він зазначив, що був серед тисяч тих, хто добровільно мобілізувався у Києві в перші дні повномасштабної війни, а потім служив на Сході. Шабунін додав, що єдиний спосіб закрити йому рота – "зробити це фізично".