Шабунін заявив про тиск Офісу президента: його переводять служити на Харківщину

Антикорупціонер Віталій Шабунін поскаржився на тиск з боку Офісу президента. Його переводять на військову службу з Києва до Харківщини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у фейсбук.

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Що Шабунін каже про переведення

Як зазначив Віталій Шабунін, його переводять на військову службу з столиці на Харківщину.

Цікаво, що бісить Зеленського більше – викриття корупції в оборонці чи атомній схемі (реактори та розбудова ХАЕС)? Єрмак, напевно, думав, що я побіжу домовлятися, щоб лишитися в Києві,

– пише він.

Шабунін зазначає, що було особисте клопотання голови ДПСУ Дейнеко щодо переведення з підрозділу під Міноборони в його підпорядкування – для того, щоб "лишити будь-якої можливості публічної діяльності" главу ЦПК.

Керівник ЦПК нагадав, що ЦПК багато писали про 23 мільярдів гривень, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗ і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar". він зазначив, що був серед тисяч тих, хто добровільно мобілізувався у Києві в перші дні повномасштабної війни, а потім служив на Сході. Шабунін додав, що єдиний спосіб закрити йому рота – "зробити це фізично".