Вітер вщухне, а температура підійметься: прогноз погоди на 24 травня

Погода в Україні у вівторок, 24 травня, буде теплішою, аніж напередодні. На зміну дводенному похолоданню прийде потепління.

Де буде найтепліше

Найвище стовпчики термометрів підіймуться у західних областях. Там синоптики прогнозують +21...+23 градусів.

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В Ужгороді буде на градус тепліше, а північно-західних областях – холодніше. Опадів синоптики не прогнозують, тому небо буде сонячним, подекуди з хмарами. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У центральних областях стовпчики термометрів коливатимуться у межах +17...+19 градусів. У Києві буде трохи тепліше – +18...+20 градусів. Північний вітер у столиці рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Повітря буде свіжим.

Найменше повітря прогріється на Сході України. Там синоптики обіцяють +16...+18 градусів. Однак дощу не буде.

У південних регіонах найтепліше буде в Миколаєві – +20...+22 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +16...+18

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +18...+20

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Прогноз погоди на 24 травня / Карта Укргідрометцентру

Діденко каже про дощі на Лівобережжі

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що атмосферний тиск 24 травня буде підвищений. Тому істотних опадів чекати не слід. Лише на Лівобережжі можливі невеликі локальні дощі.

Вітер в Україні стане помірним, десь й невеликим, північно-західного напрямку, а в західних областях – південно-західного,

– розповіла Діденко.

До речі, за її словами, ідеальним синоптичним днем буде середа, 25 травня. Адже погода у цей день буде сухою, теплою та маловітряною. Тому синоптикиня радить запланувати усі справи на цей день.