Витік аміаку на Вінниччині: поліція відкрила кримінальну справу

У Немирові Вінницької області на території хімскладів одного з підприємств стався витік аміаку з вагона-цистерни. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про інцидент 29 листопада близько 9:20 ранку правоохоронців повідомив диспетчер ДСНС. Опісля рятувальники провели осадження газу розпиленими струменями води.

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Своєю чергою співробітники поліції обмежили рух транспорту та доступ до небезпечної зони й евакуювали людей з території підприємства і будинків, що розташовані поблизу.

За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу,

– зазначили у МВС.

За таке правопорушення передбачено обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін.

Ситуація на хімскладах ПрАТ "Райагрохім" контрольована, постраждалих немає.

У Вінницькій області стався витік аміаку / Фото МВС і ДСНС