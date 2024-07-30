Спецпредставниця США з економічного відновлення України висловилась про "зливи" в НАБУ

Розслідування після скандалів зі "зливами" в НАБУ досі триває, тому наразі не можна робити жодних висновків. Водночас антикорупційні інституції в Україні мають бути сильними та незалежними.

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на пресконференції у Києві, повідомляє 24 Канал. Це був її шостий візит в Україну за останні девʼять місяців.

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Пенні Пріцкер висловилась про скандал з НАБУ

За словами Пріцкер, антикорупційні організації є дуже важливими, вони мають ефективно управлятися та добре функціонувати.

По-перше, розслідування триває і ми не можемо робити жодних висновків щодо ситуації зі співробітниками НАБУ та представниками уряду. Потрібно почекати,

– прокоментувала вона скандал з "зливом" інформації.

Однак спецпредставниця США наголосила, що українці та іноземці, які хочуть інвестувати в країну, повинні бути впевнені в антикорупційних інституціях.

Ми говорили про це раніше. Вони мають бути сильними, незалежними, достатньо фінансованими та добре функціонувати. Для українського та іноземного бізнесу вкрай важливо, щоб ці інституції були "чистими". Це основа для майбутнього України та для залучення бізнесу,

– пояснила Пенні Пріцкер

Вона переконана, що антикорупційні організації дають можливість українцям притягувати їхній уряд до відповідальності та контролювати владу. На думку Пліцкер, найголовнішою можливістю є слідкування за правильністю використання "величезних ресурсів, які зараз надаються іншими урядами".

До слова, раніше стало відомо, що НАБУ ввечері 27 червня прийшло з обшуками до бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика. Він є підозрюваним у справі зливу внутрішньої інформації бюро.