Посланці Трампа дещо пообіцяли Путіну щодо зустрічі із Зеленським, – WP

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з Володимиром Путіним у Москві. Посланці Трампа пообіцяли диктатору взяти до уваги його зауваження.

Переговори тривали понад три години й завершилися майже опівночі за місцевим часом, пише The Washington Post.

Що посланці Трампа пообіцяли Путіну?

Помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав переговори "предметними, конструктивними та надзвичайно відвертими".

За словами Ушакова, Віткофф і Кушнер "сформулювали низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання" та пообіцяли врахувати "зауваження, отримані від Путіна" під час свого візиту до Києва 6 вересня.

На початку зустрічі Путін фактично окреслив головну проблему, яка стоїть перед американською делегацією, – переконати Росію погодитися на припинення вогню. Тим часом російський диктатор неодноразово демонстрував небажання відмовлятися від своїх максималістських цілей в Україні

Нагадаємо, що напередодні президент Дональд Трамп заявив, що вирішив відправити Віткоффа та Кушнера до Москви, щоб "подивитися, чи зможемо ми чогось досягти".

Як пише Reuters, прогресу на зустрічі представників Трампа та Путіна досягти не вдалося. Позиція глави Кремля щодо України залишається непохитною. Він продовжує вимагати від Києва здати частину своїх територій задля припинення вогню.

Зауважимо, що останній відомий візит Віткоффа та Кушнера до Росії відбувся в січні. Відтоді переговори фактично залишалися замороженими, а війна з Іраном дещо відвернула увагу адміністрації Трампа від України.