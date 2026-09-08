"На це мало хто звернув увагу": Світан відповів, яке завдання Трампа виконали Віткофф та Кушнер

Представники американського лідера Віткофф та Кушнер побували у Москві та Києві, зустрілися з Путіним та Зеленським. Під час пресконференції в Україні журналіст Дмитро Гордон запитав у них, чи не здається їм, що російський диктатор їх дурить, що Росія розуміє лише мову сили, і чи не бридко їм було сидіти за одним столом з воєнним злочинцем.

Коментуючи у розмові з 24 Каналом візит Віткоффа і Кушнера, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що переговорна група намагалася пропіаритися в інформаційному просторі.

Важлива деталь зустрічі Путіна з представниками Трампа

5 вересня Володимир Путін прийняв у Кремлі спеціального посланця президента США Віткоффа та його зятя, засновника компанії Affinity Partners Кушнера. З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник російського диктатора Ушаков та спецпредставник Путіна, гендиректор РФПІ Дмитрієв.

Мало хто на це увагу звернув, але де Путін приймав Віткоффа і Кушнера? Він його приймав ледь не в червоному залі. Це передпокій, практично кімната царів. Можливо, таких високопосадовців, іноді тільки президентів, приймали за останні 100 років усього лише кілька разів в цій кімнаті. Уявіть, який піар. Вони намагалися на себе натягнути такий позитивний момент,

– зазначив Світан.

Гордон своїм запитанням до американської делегації, на думку полковника запасу ЗСУ, спустив їх з небес на землю. Він, зі слів Світана, чітко показав, що сьогодні сидіти з Путіним за одним столом – не комільфо.

Гордон не просто натякнув, він конкретно запитав про те, що у них із совістю? Якщо вона не спрацювала, то значить там такі переконання. Вони живуть з переконаннями того, що за одним столом можна сидіти з убивцями, терористами, ще й цілуватися з ними,

– озвучив Світан.

Віткофф і Кушнер: яке завдання Трампа вони мали реалізувати

Військовий експерт висловив думку, що ключове завдання, яке стояло перед американською делегацією під час візитів до Росії та України, полягало у тому, аби перезапустити переговорний трек.

Вони його виконали на 100 відсотків. Завдання – запуск так званого переговорного процесу, з якого росіяни вийшли кілька місяців тому, поставивши неприйнятні умови (вихід українських військ з Донбасу). А Віткофф разом із Кушнером розв'язали це питання. Для чого? Для Трампа. Йому треба на зустрічі з Сі Цзіньпіном мати хоча б не програшну позицію щодо українсько-російської війни,

– пояснив Світан.

Запуск мирних переговорів, як підсумував військовий експерт, посилює сьогодні позицію американського президента.

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