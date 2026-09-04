Віткофф та Кушнер привезуть у Москву пропозицію про завершення війни, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправляє Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви з конкретною пропозицією щодо припинення війни. Американський лідер прагне досягти врегулювання конфлікту.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

Що відомо про візит переговорників до Москви?

Глава Білого дому підтвердив підготовку майбутніх дипломатичних візитів у відповідь на запитання журналістів щодо нових ініціатив Вашингтона.

Американський президент високо оцінив переговорні здібності своїх представників.

Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – двох чудових переговорників. Вони чудово впоралися зі своєю роботою,

– зазначив Трамп.

Попри анонс конкретного плану щодо завершення російсько-української війни, його суть залишається нерозкритою. При цьому лідер США згадав власні минулі досягнення, підкресливши, що вже зупинив вісім збройних конфліктів, однак досі не отримав за це Нобелівську премію миру.