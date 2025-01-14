Або ми збільшимо витрати на оборону, або діставайте підручники з російської, – Рютте

Росія неодноразово погрожувала НАТО. Генсек Альянсу висловився про необхідність збільшувати видатки на оборону країн-членів блоку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що союзники зараз недостатньо витрачають на оборону, щоб бути в безпеці через 4 – 5 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Від цього може залежати майбутнє

Зараз витрати на оборону союзників зберігаються на рівні 2%.

Рютте також висловив стурбованість безпековою ситуацією у Європі. За його словами, вони зараз не у стані війни, але й не у стані миру.

Генсек наголосив, що союзники мають невідкладно інвестувати в оборону та оборонне виробництво значно більше. Це потрібно для того, аби підвищити ефективність процесів та стійкість суспільства і критичної інфраструктури.

Водночас він розуміє, що більше витрат на оборону означають менше витрат на інші пріоритети, проте саме від цього може залежати майбутнє.

Якщо ми цього не зробимо – доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію,

– сказав генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що партнери повинні вивести Україну в найкраще можливе становище у військовому та політичному плані перед переговорами з Росією.