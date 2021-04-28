Вітренка призначили очільником "Нафтогазу"

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Юрія Вітренка призначили виконувачем обов'язків глави НАК "Нафтогаз України". Він замінить на цій посаді Андрія Коболєва.

Джерело:

телеграм-канал Євгенія Шевченка

Таку інформацію повідомив "слуга народу" Євгеній Шевченко. Він охарактеризував ці зміни як "зальот Шмигаля".

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Вітренко вже працював у "Нафтогазі", він був його виконавчим директором. Проте у травні 2020 року його звільнили. А вже у грудні – призначили в.о. міністра енергетики.

Попередник Вітренка, Андрій Коболєв, очолював  "Нафтогаз" ще з березня 2014 року.

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