Вітренка призначили очільником "Нафтогазу"

Юрія Вітренка призначили виконувачем обов'язків глави НАК "Нафтогаз України". Він замінить на цій посаді Андрія Коболєва.

Таку інформацію повідомив "слуга народу" Євгеній Шевченко. Він охарактеризував ці зміни як "зальот Шмигаля".

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Вітренко вже працював у "Нафтогазі", він був його виконавчим директором. Проте у травні 2020 року його звільнили. А вже у грудні – призначили в.о. міністра енергетики.

Попередник Вітренка, Андрій Коболєв, очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року.

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