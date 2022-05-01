Вітренко очолюватиме "Нафтогаз" ще щонайменше один рік

Уряд повторно призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу". Таким чином його повноваження продовжено до 30 квітня 2023 року.

Відповідне рішення уряду датоване 26 квітня. Новий термін повноважень Юрія Вітренка розпочався 30 квітня і триватиме 1 рік.

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З Вітренком мають підписати договір

Відповідно до ухвали уряду, тепер Кабінет Міністрів повинен підписати новий контракт з Юрієм Вітренком. Від Кабміну підписантом буде віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Вітренком Юрієм Юрійовичем, установити розмір його винагороди, зазначеної в умовах контракту, що додаються до оригіналу цього розпорядження", – йдеться в ухвалі уряду.

В Офіційному віснику України у розділі щодо деяких питань правління "Нафтогазу" лише змінять дату – з 29 квітня 2021 на 29 квітня 2022 року.

Вітренко на посаді голови "Нафтогазу": головне

29 квітня 2021 року уряд призначив головою правління "Нафтогазу" виконувача обов'язків міністра енергетики України Юрія Вітренка;

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагало розірвати договір з Юрієм Вітренком, називаючи його незаконним, однак за позовом самого Вітренка Окружний адміністративний суд Києва призупинив його звільнення з посади;

На посаді Вітренко у 2021 році змінив Андрія Коболєва, який очолював "Нафтогаз" понад 7 років;

Після призначення Вітренка у "Нафтогазі" почалися кадрові зміни. У відставку пішла Наглядова рада та радниця Андрія Коболєва Лана Зеркаль. Також у ЗМІ було багато інформації про те, що західні партнери були незадоволені змінами в керівництві "Нафтогазу".

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