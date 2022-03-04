"Витримають санкції і не буде голоду": російський "Ашан" вводить обмеження продажу їжі

Казки росіян про те, що "санкції не страшні", незабаром зіткнуться з жорстокою реальністю. Окупанти вже незабаром понесуть відповідальність за підступний напад на суверенну Україну.

Вже зовсім скоро росіянам доведеться відчути на собі наслідки рішення Путіна вчинити воєнний напад на Україну та підтримки цього рішення "простими маленькими людьми". Окупанти будуть спостерігати не лише за схуденням своїх гаманців, а й самі неабияк затягнуть пояси.

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Обмеження від "Ашану"

Мережа "Ашан" у Росії вже передбачає проблеми з постачанням продукції та панікою населення, тому вводить обмеження на продаж групи товарів в одні руки. Йдеться про цукор, борошно, олію, сіль та крупи.

Один покупець, який мешкає у країні-агресорі, зможе купити не більше 10 кілограмів цукру, не більше 10 пляшок олії, максимум 10 кілограмів борошна та три пачки солі.

Що стосується бакалійної продукції (макарони, рис, крупи), то в одні руки відпускатимуть не більше 10 упаковок.

Оскільки окупанти не зупинили бомбардування мирних українських міст, то вже скоро санкції посилять, тому росіянам окрім обвалу фондової біржі, рекордного курсу долара, неможливістю користуватися продуктами та послугами мжнародних компаній доведеться зустрітися з новими "сюрпризами".

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