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      Віце-адмірал про допит полонених моряків: Всі заяви – це не їхні слова

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      Полонені моряки
      Полонені моряки / Фото з відкритих джерел

      Командування Військово-Морських сил України повністю розуміє, у якому важкому становищі перебувають захоплені росіянами моряки, та не сприймають жодну їхню заяву, зроблену у полоні.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських сил України, віце-адмірал Андрій Тарасов.

      Більше подробиць читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Він нагадав, що коли росіяни опублікували відео із допитом наших полонених моряків, ми їх підтримали.

      За словами Тарасова, ті, хто виступав на цьому записі, який був зроблений буквально наступного ранку після захоплення, пройшли чимало випробувань. "Ми знаємо, на що ці хлопці здатні. Ми знаємо, на що здатна Росія та її спецслужби. Ми чітко усвідомлюємо, чим є будь-яке твердження, озвучене людиною, захопленою у полон", – пояснив він.

      Обидва наших командувачі – і Гайдук, і Воронченко – пройшли через російський полон. Чимало наших офіцерів відчували психологічний вплив Російської Федерації. Що би не розповідали ці хлопці, ми не сприймаємо це серйозно. Всі ці заяви – це не їхні слова. Їх змусили це говорити,
      – наголосив віце-адмірал.

      Він також зазначив, що головне зараз – вберегти їхнє здоров'я і життя та повернути додому.

      Нагадаємо, Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення Міжнародного трибуналу і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

      Яким є рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків?

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряківта повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Як українські моряки опинилися в російському полоні?

      Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      полонені українські моряки
      Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі ООН Українські моряки в полоні Збройні сили України
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