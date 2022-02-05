Віцеканцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"

Федеральний міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек розкритикував ідею сертифікації російського "Північного потоку-2". За його словами, це матиме негативні наслідки для енергетичної незалежності Європи.

За словами Роберта Хабека, зараз Німеччині потрібно шукати альтернативні джерела газопостачання. Особливо це питання набуває актуальності на тлі загрози російського вторгнення до України.

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Газопровід небезпечний для Європи

Віцеканцлер Німеччини заявив, що запуск "Північного потоку-2" збільшить залежність від російського газу. Крім того, Хабек наголосив на тому, що газопровід побудували на вразливому маршруті.

Геополітично "Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але й зосереджує його на вразливому маршруті постачання,

– заявив Хабек.

Також глава німецького Мінфіну переконаний, що Росія може використовувати газ для тиску на Німеччину на фоні загрози вторгнення до України. Крім того, Євросоюз та США готують санкції на випадок агресії Росії. Тоді робота "Північного потоку-2" буде неможливою. Через це віцеканцлер переконаний, що Німеччині потрібно шукати різні шляхи газопостачання.

Головне про "Північний потік-2"

"Північний потік-2" став газопроводом, який російський "Газпром" почав будувати в обхід України, щоб не здійснювати транзит через нашу територію.

У вересні 2021 році "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу. Наступного місяця його почали наповнювати газом.

У Кремлі уже заявили про готовність газопроводу до експлуатації, однак йому ще необхідно пройти сертифікацію ЄС.

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