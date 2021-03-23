Скандал з вакциною "Супутник V": віцепрем'єр Словаччини подав у відставку

Віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулик у понеділок, 22 березня, подав у відставку. Причиною став скандал навколо російської вакцини "Супутник V".
Джерело:DW
За словами Сулика, тепер з поста має прем'єр Ігор Матович. Тоді у Словаччині зможуть сформувати новий парламент.
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Сам Матович вже заявив про свою готовність піти у відставку, щоб врятувати керівну коаліцію. Окрім того, Матович переконаний: аналогічне рішення для себе мають ухвалити міністр юстиції та міністр економіки.
Скандал з "Супутником V" у Словаччині
- У березні 2021 року Словаччина опинилася в епіцентрі вакцинального скандалу.
- Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі і прем'єр-міністр Ігор Матович таємно закупили російський препарат "Супутник V", який не сертифікували в ЄС.
- Парламентарі дізналися про це, коли препарат вже перебував у словацькому аеропорту.
- Президентка країни Зузана Чапутова засудила секретну закупівлю вакцини.
- 11 березня Марека Крайчі звільнили з посади глави МОЗ.