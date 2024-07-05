"Гарантій немає": в ООН сподіваються, що Росія вирішить вивести війська з України до вересня

Глава Генеральної Асамблеї ООН наголосив що організація постійно вимагає від Росії виведення її військ з території нашої держави. Країні-агресорці неодноразово наголошували на порушенні фундаментальних принципів організації, і тому там очікують, що окупанти чим скоріше виправлять свою поведінку.

Таку заяву Денніс Френсіс озвучив у своєму інтерв'ю. Він наголосив, що резолюція закликає до негайного повного виведення всіх російських військ з території України.

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Що сказав глава Генасамблеї ООН

За його словами, одна держава не може "порушувати закон у кричущий спосіб і не очікувати жодних наслідків". Зокрема, він нагадав, що головування Росії в Раді безпеки ООН вже 31 липня 2024 року нарешті закінчиться.

Тому, дипломат висловив сподівання, що до закінчення терміну війська країни-агресора покинуть територію України.

Ми сподіваємося, що російська влада вирішить вивести свої війська до вересня цього року або раніше, але виходячи з того, що ми бачили, немає жодної гарантії, що це станеться,

– зазначив очільник Генасамблеї ООН.

Денніс Френсіс також пообіцяв, що це питання залишатиметься пріоритетним у порядку денному Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, він поставив під сумнів законність членства Росії в головному органі, а також Раді безпеки. Посадовець не бачив жодного документа, який би підтверджував легітимність.