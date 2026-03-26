Ми відчинимо двері для швидкої окупації, – Зеленський про те, чому не можна віддати Донбас

Україна не хоче і не буде виводити свої війська з неокупованої частини Донецької області. В іншому випадку це відчинить двері Росії для швидкої окупації території надалі.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

Чому Україна не виводитиме війська з Донбасу?

Володимир Зеленський наголосив, що українці не хочуть, щоб територію нашої держави знову окупували, а також не хочуть, щоб столицю блокували з метою окупації всієї нашої країни. За словами президента, такий сценарій може статися, якщо вивести українські війська з Донбасу.

В нас там є значні оборонні лінії, потужні укріплення, що будувалися роками. Щойно ви покинете ці урбанізовані райони, ви відкриваєте двері для швидкої окупації території Росією, якщо вона цього забажає. І, звичайно, це станеться. Питання в тому, коли,

– пояснив глава держави.

Український лідер також поставив риторичне запитання: а якщо окупація, або намір окупувати, не буде негайною, а відбудеться через 2 – 3 роки, що тоді робити. За словами Зеленського, це було б рівнозначно зраді майбутніх поколінь.

"Сьогодні Сполучені Штати кажуть нам: виводьте війська з Донбасу, бо цього хочуть росіяни, і ми надамо вам гарантії безпеки. Але ці укріплення є частиною наших гарантій безпеки. Ми не повинні проміняти ці гарантії безпеки, побудовані нашими власними руками та нашою армією, на інші гарантії безпеки. Це було б несправедливо", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що росіяни не перемогли і не зламали нашу армію, а тепер хочуть, щоб вона відступила. Тому як показала ця війна, саме українці, зокрема українські військові, є найважливішими гарантіями безпеки для нашої держави.

До речі, радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в етері 24 Каналу, що Сполучені Штати дійсно пов'язують питання гарантій безпеки з тим, аби передати Донбас Росії. Україна ж вимагає, аби війна завершилася відносно справедливим фіналом – статус-кво на лінії фронту.

Чому Росія так хоче виходу Сил оборони з Донецької області?

Окремо Володимир Зеленський пояснив в інтерв'ю журналістам Reuters, що росіяни хочуть ультимативного розв'язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Тобто самостійний вихід Збройних Сил України з території, яку вони контролюють в Донецькій, Луганській областях.

Вони розуміють – і ми розуміємо, – скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тисяч солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші,

– пояснив президент.

Глава держави наголосив, що все це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових гробів у Росію. Водночас у Кремлі не розуміють до кінця суспільний резонанс: чи звикнуть до цього люди, чи не звикнуть.

"Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо чітко цю російську риторику: "Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів". Ми пояснюємо партнерам, і, на мій погляд, абсолютно аргументовано, чому це не так", – зауважив Зеленський.

Як США пов'язують Донбас з гарантіями безпеки?