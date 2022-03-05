Виведення "зеленого коридору" супроводжується провокаційними заявами бойовиків

Вивід населення Маріуполя гуманітарним коридором супроводжується провокаційними заявами так званого лідера терористів Пушиліна щодо начебто підривів українськими захисниками житлових будинків в місті.

У відомстві зазначили, що такі повідомлення є цілеспрямованим фейком, покликаним зірвати вихід мешканців Маріуполя до безпечних місць.

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста гарантує припинення вогню під час евакуації,

– заявила Ірина Верещук.

У центрі додали, що армія окупантів, використовує режим припинення вогню та просувається вперед.

Раніше в РНБО повідомили, що окупанти порушують досягнуті домовленості, зокрема блокують евакуацію мирних жителів та передачу гуманітарної допомоги.

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