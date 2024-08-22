Десятки альпіністів дивом вижили під час виверження вулкана в Індонезії: відео, від якого мурахи

В Індонезії на острові Хальмахера прокинувся вулкан Дуконо, викинувши тонни попелу в атмосферу. У момент виверження на вершину саме піднімалися альпіністи.

Вони опинилися за лічені метри від потоку попелу, але миттєво розпочали зниження і лише тому, дивом вдалось уникнути трагічних наслідків.

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Цей момент вдалось зафіксувати на відео. У ньому можна побачити, що дійсно десятки альпіністів перебувають на вершині вулкана, коли він раптово почав вивергатися.

Люди терміново почали бігти схилом униз, рятуючись від отруйних газів та розжареного попелу.

Момент виверження вулкану: відео

Вулкан активний

Наразі індонезійська влада закликає жителів і туристів не підніматися на вулкан.

Зазначають, що активність вулкана перебуває на рівні II, і всі види діяльності заборонені в радіусі 3 кілометрів від кратера.

За даними місцевої влади, з початку року вулкан вивергався вже 2387 разів. Тобто, активність Дуконо залишається високою.

Що відомо про вулкан Дуконо

За даними Volcano Discovery, Дуконо – це віддалений вулкан на острові Хальмахера (Індонезія). Це один із найактивніших вулканів у світі, який проявляє постійну активність із 1933 року.

Вулкан оточений густими тропічними лісами, що ускладнює його вивчення. При цьому він привертає увагу вулканологів своєю активністю та геологічним особливостям.

Довідково. Дуконо – складний вулкан з широким, низьким профілем. Має кілька вершин і кратерів, що перекриваються. Один ік кратерів Дуконо має діаметр близько 700 метрів, і в його межах часто спостерігаються активні лавові озера.