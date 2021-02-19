Етна засинати не збирається: неймовірні фото та відео виверження вулкана

Вулкан Етна, що на Сицилії, прокинувся 16 лютого. За дві доби сталось вже 2 виверження. Проте італійська влада запевняє, що загроз населенню немає. Про жодних постраждалих чи руйнування не повідомляють.

Незважаючи на це, вулиці муніципалітету Катанія рясно посипало попелом.

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Перерва між виверженнями склала 30 годин

Влада закрила об'єкти, які розташовані неподалік кратера ще 16 лютого. Довелось також тимчасово зупинити роботу місцевого аеропорту.

Перерва між двома виверженням Етни склала усього 30 годин. Стовп лави та густого диму здіймається на 500 метрів. Попіл розсіюється на площу близько 10 кілометрів. Через це місцева влада заборонила користуватись мотоциклами та скутерами. Також знизили рівень допустимої швидкості на автошляхах.

Сицилійці не хвилюються через активність Етни

Джерело: Independent

Місцеві жителі через виверження жодного занепокоєння не демонструють. Навпаки, сицилійці кажуть, що були б схвильовані, якби нічого не відбувалось.

Це добре побачити, що міжнародна спільнота хвилюється через виверження. Але насправді – це чудово. Навіть ми, сицілійці, хоча й звикли до цього, завжди чекаємо з нетерпінням, коли Етна знову прокинеться,

– сказала місцева жителька Джайя Карамацца.

Найбільше клопотів Етна завдає жителям Педари – населеного пункту біля вулкана. Там доводиться розчищати усе після виверження.

Дивіться фото виверження Етни / Фото AP:

Дивіться відео виверження Етни: