В Ісландії оголосили надзвичайний стан через виверження вулкана: евакуювали ціле місто

Ісландське місто Гріндавік поблизу столиці Рейк'явік очікує на виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль. Населений пункт опинився під загрозою.

У Гріндавіку проживають понад 3 000 людей. Зранку 11 листопада жителів міста евакуювали відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що, як вважають, є передвісником виверження.

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Що відбувається у Гріндавіку

Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка, поблизу геотермальної електростанції Свартсенгі, основного постачальника електроенергії й води для 30 000 жителів півострова Рейк'янес, а також водосховища з прісною водою.

Найбільш вірогідним сценарієм буде відкриття тріщини в землі біля Гріндавіка. Наразі в землі є розлом довжиною близько 15 кілометрів. Виверження може трапитися в будь-якій точці цього розлому.

Розлом в землі у Гріндавіку: дивіться відео

Ми дуже стурбовані станом усіх будинків та інфраструктури в цьому районі,

– заявив Відір Рейніссон, голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії.

Однак він не виключає можливості виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу. Хоч це менш ймовірний сценарій.

За його словами, сейсмічна активність "почалася дуже швидко". Хоч наразі вона трохи сповільнилася", це нічого не говорить про те, що трапиться далі. Координаторка метеорологічного бюро вулканічних небезпек Сара Барсотті додала, що експерти були здивовані кількістю лави та швидкістю, з якою вона накопичувалася, назвавши цю активність "безпрецедентною подією".

Вулкан розпочав виверження: відео

Землетруси та підйом ґрунту, спричинені проникненням магми, вже завдали шкоди дорогам та будинкам у Гріндавіку та його околицях.

В Ісландії оголосили надзвичайний стан

Ісландія оголосила надзвичайний стан. Жителів Гріндавіку вивозили на машинах екстрених служб у супроводі працівників цивільної оборони, а сили закликали інших мешканців не їздити у бік Гріндавіка. Однак деяким людям дозволили ненадовго повернутися до своїх будинків, щоб забрати домашніх тварин та необхідні речі, оскільки експерти попередили, що виверження може трапитися впродовж кількох днів або навіть годин.

У кількох прилеглих містах відкрилися притулки для екстрених ситуацій та центри допомоги, але більшість жителів Гріндавіка зупинилися у друзів чи родичів.