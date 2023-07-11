В Ісландії після землетрусу прокинувся вулкан: біля столиці накопичуються токсичні гази

У понеділок, 10 липня, на ісландському півострові Рейк'янес почав вивергатися вулкан Літлі-Хрутур. Від Рейк’явіка, столиці країни, його відділяє близько 30 кілометрів.

Виверження не стало несподіванкою: 3 липня надійшли повідомлення про значне підняття ґрунту в цьому районі, а вже 4 липня сталася низка землетрусів.

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Кількість поштовхів сягає тисяч, багато з них перевищили 4 за шкалою Ріхтера, а деякі – понад 5,

– пише місцеве видання.

Довідка. Магнітуда 4 за шкалою Ріхтера означає, що від сили струсу дзвенять шибки та грюкають двері, 5 – що люди прокидаються через поштовхи, а шибки і тиньк на стінах можуть тріснути.

Утім, тоді сейсмічна активність не завдала шкоди. Нині на відео потрапив момент початку виверження.

В Ісландії прокинувся вулкан: дивіться відео

Почав вивергатися вулкан вулкан Літлі-Хрутур: дивіться відео

Що відбувається зараз

Як стверджують науковці, наразі накопичується магма поблизу місць минулорічного виверження в Мерадалірі і виверження у Фаградальсф'ялі в 2021 році. Це саме той вулкан, який спав 6000 років і прокинувся 2021-го. Ісландці колись намагалися навіть продати цей вулкан.

Епіцентр сейсмічної активності знаходиться під Фаградальсф’ялем, у тому ж районі, де відбулося попереднє виверження,

– відзначив геофізик із Метеорологічного управління Ісландії.

Поліція перекрила шляхи, що ведуть до району, втім, поки не відомо, чи хтось постраждав від виверження. Міжнародний аеропорт Кеплавік стверджує, що природне явище не вплине на авіарейси. Проте в атмосфері накопичуються токсичні гази, а лави втричі більше, ніж 2021-го. Вона витікає із 200-метрової тріщини. Вітер може понести хмару газів північніше, на Рейк’явік, передає CNN.

Виверження вулкана в Ісландії / Фото

Чому в Ісландії так багато вивержень Ця країна розташована на Середньоатлантичному хребті (межі тектонічних плит), а також над "гарячою точкою" – місцем, де крізь земну кору проривається магма. На вулканічну активність впливають і льодовики, а їх в Ісландії достатньо.

Часом сейсмічна активність призводить до серйозних наслідків.