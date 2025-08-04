Вулкан на Камчатці викидає вулканічні бомби на сотні метрів над кратером
- На Камчатці активізувалися вулкани, серед яких Ключевська Сопка, через нещодавні землетруси.
- Ключевська Сопка викидає вулканічні бомби та попіл на висоту до 8 кілометрів, а потік лави досяг 3 кілометрів, що загрожує авіаперевезенням.
- Також активними стали вулкани Крашеннікова, Шивелуч, Безіменний та Каримський, викликані рекордним землетрусом з 1952 року.
На Камчатці низка вулканів стали активними після нещодавніх землетрусів. Так, вулкан Ключевська Сопка почав викидати у повітря вулканічні бомби.
Вони підлітають на сотні метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про виверження вулканів на Камчатці?
На Камчатці вибухає вулкан Ключевська Сопка. Він почав викидати вулканічні бомби на сотні метрів угору. Лише з початку дня 4 серпня вулкан вже тричі випустив попіл – на 6,5, 7,5 та 8 кілометрів над рівнем моря.
Вулкан Ключенська Сопка став активним: дивіться відео
Шлейф попелу простягнувся на 110 кілометрів на схід та південний схід.
Потік лави досяг 3 кілометрів. Оголошено помаранчевий авіаційних код, тобто є загроза для авіатранспорту.
Активність вулканів на Камчатці спровокована нещодавніми землетрусами. Активізувалися також вулкани Крашеннікова, Шивелуч, Безіменний та Каримський. Землетрус на Камчатці був рекордним за потужністю з 1952 року.
Вулкан Крашеннікова також викинув попіл вже вдруге за день. Це були викиди на висоту 6 та 4 кілометри
Вулкан Крашеннікова викидає попіл: дивіться відео