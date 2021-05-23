В Африці – виверження одного з найбільших вулканів світу: фото та відео з Конго

Вулкан Ньїрагонго почав вивергатися 22 травня. Під загрозою – місто з населенням у понад 1,5 мільйона людей.
Тим часом свідки публікують у соцмережах моторошні фото та відео стихійного лиха. На щастя, наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих.
Цього ж дня В Італії вже вдруге за 48 годин почалося виверження вулкану Етна: фото, відео
Виверження вулкану в Конго: що відомо
Вулкан Ньїрагонго, розташований між африканськими країнами Демократична Республіка Конго та Руанда – один із найбільших живих вулканів світу. 22 травня він почав потужно вивергатися.
- Під небезпекою знищення велике місто Гома з населенням у понад 1,5 мільйона людей.
- У мережі очевидці публікують фото та відео стихійного лиха.
- Вони свідчать, що небо в регіоні осяяне червоними спалахами.
- Тим часом перелякані місцеві намагаються втекти з зони ризику.
Зауважимо, вулканологи та місцева влада кажуть, що ситуація не настільки небезпечна, як може здатися з вигляду.
Уряд пильно стежить за ситуацією в Гомі. Людям рекомендуємо зберігати спокій,
– заявив представник уряду Конго Патрік Муяя.
Виверження вулкану Ньїрагонго: фото та відео з соцмереж
В Африці вивергається один із найбільших вулканів світу: дивіться розташування на карті
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