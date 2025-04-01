Які сили Європа може відправити в Україну і чи обійдеться без США: аналіз IISS

Британський International Institute for Strategic Studies оцінив, скільки військових можуть відправити в Україну. Там зауважили, що одна бригада не відіграє жодної ролі. Якщо будуть морські сили, задіють Одеський порт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чи зможе Європа впоратися з миротворчою місією в Україні без США

Останнім часом дедалі більше ідеться про можливе відправлення в Україну авіації і флоту.

Є три варіанти, як можна розгорнути миротворчі сили:

це можуть бути невеликі сили розміром близько 10 тисяч осіб, зібрані навколо однієї бригади, але з додатковим авіаційним та морським компонентом;

середній масштаб сил, зібраних на основі дивізії із загальною чисельністю контингенту у 25 тисяч;

великі сили на основі корпусу, загалом 60 – 100 тисяч осіб.

Управляти контингентом будь-якого розміру може командування Франко-британських об'єднаних експедиційних сил (CJEF).

Зрозуміло, що сили різного розміру можуть виконувати різні задачі. Наприклад, найбільший контингент зі 60 – 100 тисяч осіб зможе відбити ряд атак із різних напрямів. А от угрупування на основі дивізії буде здатне відповісти на загрозу лише з одного напряму.

Найбільш імовірним є розгортання контингенту корпусного рівня, як це було у Боснії та Герцеговині 1995 – 1996 років. Тоді розгортання 60-тисячного контингенту зайняло близько місяця.

Утім, Європа навряд чи впорається без США.

Зібрати повноцінні сили на основі корпусу заважає брак далекобійних ракетних систем, вертольотів, сил розвідки (всіх видів) та РЕБ, інженерних бригад та систем ППО. У повітрі при довгостроковій місії в якій братиме участь близько 200 винищувачів почне відчуватись брак повітряних паливозаправників та літаків ДРЛВ. Аналогічна ситуація і з браком сил на морі,

– мовиться в аналізі.

Навіть 25-тисячний контингент стикнеться з браком протиповітряної та протиракетної оборони, інженерних сил, а також засобами протидії російським системам ППО. Для такого війська має бути близько 100 винищувачів та можливість тримати у морі до шести боєздатних бойових кораблів – ракетних есмінців та фрегатів.

У Defense Express додали: "Цілком реальне компактне розгортання однієї дивізії в Україні з опорою на тісну взаємодію з ЗСУ. Як і розгортання повітряної компоненти з 200 винищувачів за умови базуванням літаків ДРЛВ та повітряних танкерів на території Польщі та Румунії".

Проте все одно не ясно, як будуть відповідати іноземні сили на провокації і можливі атаки з боку Росії.