Вивезли 3 тисячі людей: Франція завершила евакуацію з Афганістану

Франція 28 серпня завершила евакуацію населення з захопленого Афганістану. Однак дипломати продовжать переговори з "Талібаном", аби врятувати ще більше афганців, яким потрібна допомога.

Скільки людей евакуювали

Франція евакуювала з Кабула і своїх громадян, і афганців. Наразі небезпечно продовжувати евакуацію.

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Операція "Апаган", розпочата 15 серпня за дорученням президента республіки, завершилася. Менше ніж за два тижні французькі солдати врятували майже 3000 людей, серед яких понад 2600 афганців,

– заявила міністерка оборони.

Вона додала, що Франція готова дозволити в'їзд всім тим, що потребують захисту.

Співробітники посольства Франції в Кабулі прибули в Абу-Дабі. Звідти вони вирушать на батьківщину.

Франція готова надати захист афганцям

Міністерства оборони та закордонних справ продовжать переговори з талібами, щоб спільно з іншими країнами-союзниками продовжити евакуацію афганців, які мають право на захист Заходу.

"Ми продовжимо роботу з офіційними особами руху "Талібан", щоб гарантувати, що після 31 серпня вони не будуть створювати ніяких перешкод для від'їзду тих, хто побажає це зробити", – мовиться у повідомленні.